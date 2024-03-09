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Минобороны РФ показало уничтожение пусковой установки ЗРС С-300 украинской армии

Минобороны России опубликовало 9 марта кадры уничтожения пусковой установки зенитной ракетной системы (ЗРС) С-300 Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Установка была уничтожена в районе населенного пункта Покровск в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Как видно на кадрах, по выявленной позиции С-300 был нанесен удар ракетным комплексом «Искандер». В результате точного удара цель была ликвидирована.

Ранее, 2 марта, Минобороны РФ показало, как российские военные с помощью беспилотника «Ланцет» уничтожили словацкую самоходную артиллерийскую установку Zuzana. После попадания у САУ воспламенились пороховые заряды. Это привело к детонации боеприпасов и уничтожению орудия.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.