В Бресте Mercedes столкнулся с BMW — понадобилась помощь спасателей, чтобы деблокировать водителя

ДТП случилось 9 марта около 0:20. По предварительной информации, виновником аварии стал 30-летний водитель, который находился за рулем Mercedes-Benz. Он следовал по проспекту Машерова со стороны улицы Карла Маркса. Выехав на перекресток с улицей Ленина, начал поворачивать налево, однако не уступил дорогу автомобилю BMW, который двигался по Машерова в прямом встречном направлении. Произошло столкновение.
Получив удар от Mercedes-Benz, автомобиль BMW опрокинулся на крышу. Элементы кузова деформировались и зажали в салоне 21-летнего водителя.
Прибывшие на место аварии спасатели при помощи специального инструмента деблокировали молодого человека и передали его бригаде скорой медицинской помощи.
Пострадавшего водителя BMW доставили в больницу, где его госпитализировали.
Сообщается, что водитель Mercedes-Benz в аварии не пострадал.
По факту произошедшего ГАИ проводит проверку.