В Бресте Mercedes столкнулся с BMW — понадобилась помощь спасателей, чтобы деблокировать водителя

ДТП случилось 9 марта около 0:20. По предварительной информации, виновником аварии стал 30-летний водитель, который находился за рулем Mercedes-Benz. Он следовал по проспекту Машерова со стороны улицы Карла Маркса. Выехав на перекресток с улицей Ленина, начал поворачивать налево, однако не уступил дорогу автомобилю BMW, который двигался по Машерова в прямом встречном направлении. Произошло столкновение.