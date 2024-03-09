Четыре человека погибли при пожарах в Беларуси за сутки

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре человека погибли при пожарах в Беларуси за минувшие сутки, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.



Днем 8 марта печальные вести пришли из деревни Болочанка Пуховичского района Минской области. Горел жилой дом, принадлежащий пенсионерке 1947 г.р. При пожаре обнаружен погибший сын хозяйки 1974 г.р.



Несколькими часами трагедия произошла в городе Старобин Солигорского района. Возгорание произошло в квартире на верхнем этаже трехэтажки. Квартира принадлежит мужчине 1988 г.р. При пожаре обнаружен погибшим его родственник — дядя 1958 г.р.



Также два смертельных пожара произошли в Барановском и Каменецком районах Брестской области. Во всех случаях устанавливаются причины пожара и гибели людей.



Спасатели напоминают придерживаться правил безопасности при обращении с огнем, электрооборудованием, печным отоплением.