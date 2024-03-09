Часть фрагментов сбитых беспилотников упала в Неклиновском районе

Часть фрагментов беспилотников, сбитых 9 марта, упала на территорю сельского поселения в Неклиновском районе. Об этом рассказал глава администрации района Василий Даниленко.
— Все необходимые службы уже работают. Спасательные ведомства обследуют территорию для сбора оставшихся частей БПЛА.
Он призвал жителей не приближаться и не трогать руками посторонние предметы. Тем, кто их обнаружит, необходимо сообщить об этом по номеру 112.
Напомним, массовая атака БПЛА произошла в Таганроге ночью 9 марта. Средства ПВО уничтожили все беспилотники. Позже еще несколько летательных аппаратов сбили на подлете к Морозовску.