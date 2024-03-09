В Минске на пешеходном переходе автобус сбил пенсионерку

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске водитель автобуса совершил наезд на пенсионерку, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Минского горисполкома.



Дорожная авария произошла сегодня около 10.40. 45-летний водитель автобуса МАЗ ехал по ул. Нестерова и при повороте направо на ул. Алтайскую совершил наезд на женщину. 67-летняя пенсионерка переходила проезжую часть по зебре. Женщину с травмами доставили в больницу.



На месте ДТП работают сотрудники отдела ГАИ Заводского РУВД Минска, следственно-оперативная группа.



В столичной Госавтоинспекции напомнили участникам дорожного движения: «При повороте налево или направо водитель обязан предоставить преимущество пешеходам, переходящим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает. В свою очередь пешие участники дорожного движения, прежде чем ступить на дорогу, обязаны убедиться в безопасности своих действий».