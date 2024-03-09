Силы ПВО РФ уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.
Беспилотник был сбит около 14:15 мск, уточнили в ведомстве.
Ранее в этот день российское оборонное ведомство сообщило, что силы ПВО РФ за ночь перехватили и уничтожили 47 украинских беспилотников: один — над Белгородской, два — над Курской, три — над Волгоградской и 41 — над Ростовской областью.
Как уточнял губернатор Ростовской области Василий Голубев, целью массированной атаки на регион являлся город Таганрог. По его словам, после атаки пострадал сотрудник МЧС, участвовавший в устранении последствий на земле. Городская инфраструктура повреждений не получила, позднее уточнил Голубев.
В Курской области обломки сбитого беспилотника упали на крышу поликлиники, в результате были повреждены 22 кв. м кровли. По словам губернатора региона Романа Старовойта, несущие конструкции здания не получили повреждений.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.