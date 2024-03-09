Две жительницы Речицы воровали цветы на кладбище и продавали их в Гомеле

Двух «расхитительниц гробниц» из Речицы поймали на деревенском кладбище сотрудники Речицкого РОВД. Как рассказали на ОНТ, устроить засаду среди кладбищенских крестов милиция была вынуждена после заявлений о пропаже искусственных цветов с могил на кладбище вблизи деревни Рудня. Под подозрение попали две жительницы Речицы, 38 и 30 лет, которых ранее подозревали в причастности к таким кражам в соседнем Светлогорском районе.
Но в этот раз воровки были пойманы с поличным — правоохранители задержали их ночью на кладбище с пакетами, набитыми цветами. А дома у одной из фигуранток нашли остатки ранее похищенных цветов. Остальное подельницы успели продать в Гомеле. В РОВД сообщили, что воровки разорили как минимум 6 могил.