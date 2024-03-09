Машина вылетела на встречку: автобус со спортсменами попал в аварию по пути на соревнования в Копейск

Смертельная авария помешала команде по мотокроссу попасть на соревнования, которые проходили в Копейске. Как сообщили в ГИБДД, в 6 утра на 50-ом километре трассы Екатеринбург-Реж-Алапаевск женщина за рулем «Пежо» на скорости вылетела на встречную полосу и столкнулась с микроавтобусом «Фиат Дукато».
Две пассажирки легковушки, которым было 67 и 69 лет, погибли. 63-летняя водитель с тяжелыми травмами доставлена в реанимацию Березовской центральной больницы.
Участники команды по мотокроссу также получили травмы. В больницу попали 40-летний водитель, мужчина 46 лет и 17-летняя девушка. Сообщается, что у них травмы различной степени тяжести.
— Сотрудники Госавтоинспекции провели процессуальные действия, устанавливаются причины ДТП и ведется расследование — сообщает ГИБДД Березовского.
За рулем «Пежо» была женщина, стаж которой 15 лет, а к административной ответственности она привлекалась один раз.
— У водителя будет взят анализ крови, чтобы установить, в каком состоянии она управляла транспортом, — уточнили в ГИБДД.
Известно, что водитель микроавтобуса был трезв.