Машина вылетела на встречку: автобус со спортсменами попал в аварию по пути на соревнования в Копейск

Смертельная авария помешала команде по мотокроссу попасть на соревнования, которые проходили в Копейске. Как сообщили в ГИБДД, в 6 утра на 50-ом километре трассы Екатеринбург-Реж-Алапаевск женщина за рулем «Пежо» на скорости вылетела на встречную полосу и столкнулась с микроавтобусом «Фиат Дукато».