Пожар произошел в районе Вертолетного поля в Ростове

В Ростове произошел пожар в районе Вертолетного поля. Возгорание случилось на улице Бульвар Платова 9 марта.
Как сообщили в МЧС, около 13.50 загорелась трава. Пламя быстро распространилось по территории. Пожар тушили восемь спасателей, было привлечено две автоцистерны.
— Возгорание ликвидировали в 15.00. Площадь пожара составила 700 квадратных метров. Пострадавших нет, — прокомментировали в ведомстве.
Напомним, в начале марта в Батайске случился пожар в частном доме. В результате происшествия пострадали мать и дочь. Женщина от госпитализации отказалась, девочку доставили в больницу с ожогами рук.