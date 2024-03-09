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Пожар произошел в районе Вертолетного поля в Ростове

В районе Вертолетного потушили пожар на площади 700 квадратных метров.
Источник: Комсомольская правда

В Ростове произошел пожар в районе Вертолетного поля. Возгорание случилось на улице Бульвар Платова 9 марта.

Как сообщили в МЧС, около 13.50 загорелась трава. Пламя быстро распространилось по территории. Пожар тушили восемь спасателей, было привлечено две автоцистерны.

— Возгорание ликвидировали в 15.00. Площадь пожара составила 700 квадратных метров. Пострадавших нет, — прокомментировали в ведомстве.

Напомним, в начале марта в Батайске случился пожар в частном доме. В результате происшествия пострадали мать и дочь. Женщина от госпитализации отказалась, девочку доставили в больницу с ожогами рук.

МЧС