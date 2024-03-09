В Ростове на Вятской образовалась пробка из-за сошедшего с рельсов поезда

В Ростове-на-Дону днем в субботу, 9 марта, на улице Вятской образовался автомобильный затор в районе пересечения с Орской. Причиной тому стал поезд, который сошел с рельсов. Об аварии сообщили в пресс-службе СКЖД.
— Сегодня в 12:55 на подъездных путях по улице Вятской в Ростове-на-Дону при проведении маневровых работ произошел сход порожнего вагона одной колесной парой, — прокомментировали в пресс-службе.
Добавим, что, судя по сообщениям очевидцев, некоторые автомобилисты пытались выбраться из дорожного затора, съехав с проезжей части на тротуар. Но вскоре движение было восстановлено.
— На место был направлен восстановительный поезд со станции Батайск. В 14:43 вагон был поднят и поставлен на рельсы. На движение поездов данная ситуация не повлияла, — добавили в СКЖД.