Нетрезвого бесправника задержали ночью на МКАД

Стражи дорог 9 марта около 0.30 остановили на МКАД автомобиль Geely, за рулем которого был 23-летний водитель. У правоохранителей возникли подозрения по поводу физического состояния молодого человека. Автомобилиста доставили для прохождения освидетельствования. По его результатам выявлено 1,03 промилле алкоголя в организме водителя. В отношении автомобилиста составлены административные материалы. Машина помещена на охраняемую стоянку.