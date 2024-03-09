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Нетрезвого бесправника задержали ночью на МКАД

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инспекторы отдела ГАИ Фрунзенского РУВД столицы минувшей ночью задержали нетрезвого бесправника, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Минского горисполкома.
Источник: РИА "Новости"

Стражи дорог 9 марта около 0.30 остановили на МКАД автомобиль Geely, за рулем которого был 23-летний водитель. У правоохранителей возникли подозрения по поводу физического состояния молодого человека. Автомобилиста доставили для прохождения освидетельствования. По его результатам выявлено 1,03 промилле алкоголя в организме водителя. В отношении автомобилиста составлены административные материалы. Машина помещена на охраняемую стоянку.

Столичная Госавтоинспекция продолжает целенаправленную профилактику и пресечение нарушений ПДД, связанных с управлением транспортными средствами нетрезвыми водителями.