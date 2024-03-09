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Молодые люди ограбили кофейню в поселке Челябинской области

Сообщение о грабеже в кофейне, которая находится в поселке Полетаево Сосновского района, опубликовала пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Сообщение о ЧП в кофейне, которая находится в поселке Полетаево Сосновского района, опубликовала пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области. В полицию обратился сотрудник заведения. Он рассказал, что узнал о грабеже утром, увидев взломанную дверь и кассу. С прилавка исчезли пирожные и пицца, а также пропали деньги и мобильный телефон. Ущерб оценили в 18 тысяч рублей.

Полицейские задержали двух местных жителей — молодых людей 17 и 18 лет. Один из них был ранее судим. Возбуждены уголовные дела, часть продукции и мобильный телефон возвращены владельцу.

Также сегодня «МК-Челябинск» рассказывал о жительнице мегаполиса, которая похитила неоплаченный товар из пункта выдачи заказов.