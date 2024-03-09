Молодые люди ограбили кофейню в поселке Челябинской области

Сообщение о ЧП в кофейне, которая находится в поселке Полетаево Сосновского района, опубликовала пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области. В полицию обратился сотрудник заведения. Он рассказал, что узнал о грабеже утром, увидев взломанную дверь и кассу. С прилавка исчезли пирожные и пицца, а также пропали деньги и мобильный телефон. Ущерб оценили в 18 тысяч рублей.