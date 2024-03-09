Крупный пожар разгорелся в магазине Кызылорды

Отметим, что 9 марта в 02:26 в селе Талапкер Целиноградского района Акмолинской области в боксе, предназначенном для хранения техники, произошел пожар. До прибытия пожарных подразделений сторожа помещения госпитализировали в больницу работники скорой помощи.