В Пакистане студента приговорили к смертной казни за богохульство в WhatsApp

Суд провинции Пенджаб заявил, что подсудимый публиковал фотографии и видео с намерением оскорбить религиозные чувства мусульман.
В постановлении говорится, что 22-летний молодой человек создавал контент, содержащий оскорбления пророка Мухаммеда и его жен.
Дело было возбуждено после того, как в следственные органы обратился некий человек и сообщил, что получил непристойные материалы с трех номеров в мессенджере.
По тому же делу к пожизненному заключению приговорен 17-летний юноша. Оба фигуранта отрицают свою вину.
Богохульство в Пакистане карается смертью. В сентябре прошлого года местные суды приговорили пять человек к повешению. В качестве доказательств были предъявлены видео и посты подсудимых в социальных сетях.