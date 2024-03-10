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В Пакистане студента приговорили к смертной казни за богохульство в WhatsApp

Студента в Пакистане приговорили к смертной казни из-за сообщений в WhatsApp, сообщает Independent.
Источник: AP 2023

Суд провинции Пенджаб заявил, что подсудимый публиковал фотографии и видео с намерением оскорбить религиозные чувства мусульман.

В постановлении говорится, что 22-летний молодой человек создавал контент, содержащий оскорбления пророка Мухаммеда и его жен.

Дело было возбуждено после того, как в следственные органы обратился некий человек и сообщил, что получил непристойные материалы с трех номеров в мессенджере.

По тому же делу к пожизненному заключению приговорен 17-летний юноша. Оба фигуранта отрицают свою вину.

Богохульство в Пакистане карается смертью. В сентябре прошлого года местные суды приговорили пять человек к повешению. В качестве доказательств были предъявлены видео и посты подсудимых в социальных сетях.

религии