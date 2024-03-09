В Латвии задержан телемастер за настройку российских телеканалов

После задержания в квартире мужчины провели обыски, в ходе которых было изъято оборудование для приема и передачи телевизионного сигнала. Против телемастера возбуждено уголовное дело за занятие предпринимательством, в отношении которого действует специальный запрет. Мужчине грозит лишение свободы на срок до трех лет, общественные работы или штраф, конфискация имущества и дальнейшее ограничение предпринимательской деятельности.