В Латвии задержан телемастер за настройку российских телеканалов

После задержания в квартире мужчины провели обыски, в ходе которых было изъято оборудование для приема и передачи телевизионного сигнала. Против телемастера возбуждено уголовное дело за занятие предпринимательством, в отношении которого действует специальный запрет. Мужчине грозит лишение свободы на срок до трех лет, общественные работы или штраф, конфискация имущества и дальнейшее ограничение предпринимательской деятельности.
24 февраля 2022 года Национальный совет по электронным СМИ Латвии запретил вещание на территории страны телеканалов «Россия», «Россия-24», «ТВ-Центр», объяснив решение «прямой угрозой национальной безопасности». К июню того же года регулятор запретил вещание всех российских телеканалов до окончания боевых действий на Украине.
Лусине Баласян