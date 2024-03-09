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Запашный сообщил о смерти артистки Большого московского цирка после обморока за кулисами

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Артистка Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Влада Морозова умерла в реанимации, куда попала после того, как потеряла сознание за кулисами. Об этом сообщил директор цирка Эдгард Запашный.
Источник: Reuters

«Только что в реанимации в Первой городской больнице умерла очень хорошая молодая артистка Влада Морозова», — сообщил Запашный в своем Telegram-канале.

Он отметил, что во время спектакля девушка зашла за кулисы, где потеряла сознание. Бригады скорой помощи пытались на месте оказать помощь артистке. После ее увезли в Первую градскую больницу, направили в реанимацию, где она и умерла. Перед спектаклем Влада прошла медицинское освидетельствование, отметил директор цирка.

Запашный опроверг информацию нескольких Telegram-каналов о том, что артистка умерла до спектакля.

Он добавил, что врачи пытались реанимировать девушку свыше трех часов. В обстоятельствах смерти молодой женщины будут разбираться дополнительно, заверил он.