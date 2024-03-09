Запашный сообщил о смерти артистки Большого московского цирка после обморока за кулисами

Он отметил, что во время спектакля девушка зашла за кулисы, где потеряла сознание. Бригады скорой помощи пытались на месте оказать помощь артистке. После ее увезли в Первую градскую больницу, направили в реанимацию, где она и умерла. Перед спектаклем Влада прошла медицинское освидетельствование, отметил директор цирка.