Запашный сообщил о смерти артистки Большого московского цирка после обморока за кулисами

«Только что в реанимации в Первой городской больнице умерла очень хорошая молодая артистка Влада Морозова», — сообщил Запашный в своем Telegram-канале.
Он отметил, что во время спектакля девушка зашла за кулисы, где потеряла сознание. Бригады скорой помощи пытались на месте оказать помощь артистке. После ее увезли в Первую градскую больницу, направили в реанимацию, где она и умерла. Перед спектаклем Влада прошла медицинское освидетельствование, отметил директор цирка.
Запашный опроверг информацию нескольких Telegram-каналов о том, что артистка умерла до спектакля.
Он добавил, что врачи пытались реанимировать девушку свыше трех часов. В обстоятельствах смерти молодой женщины будут разбираться дополнительно, заверил он.