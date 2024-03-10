В Одессе и Николаевской области прогремели взрывы, сообщили СМИ

«Одесса, местные паблики сообщают о взрывах», — пишет в своем Telegram-канале издание «Зеркало недели».
Позднее телеканал «Общественное» сообщил о новых взрывах в Одесском районе.
Кроме того, как передает «Зеркало недели», взрывы прогремели в Харькове. О взрывах заявил и начальник военной администрации Снигиревки в Николаевской области Иван Кухта.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Черкасской и Харьковской областях, сигнал тревоги по-прежнему звучит в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях.
Российские войска с 10 октября 2022 года атакуют объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первый удар стал ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту.
При этом, как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.