Личность неизвестна: «Мазда» насмерть сбила мужчину в Вяземском районе

В Вяземском районе Хабаровского края произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. На подъезде к селу Красицкое сбили пешехода.
— Водитель автомашины Mazda Demio не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства, в результате чего совершил наезд на мужчину-пешехода, находящегося на проезжей части, — рассказали в ГИБДД Хабаровского края.
В итоге мужчина-переход получил серьезные, несовместимые с жизнью, травмы. Он погиб на месте. Полиция пока выясняет его личность.
Правоохранительные органы начали проверку. Они выясняют все обстоятельства аварии, проводится несколько исследований. По результатам этих мероприятий следователи примут процессуальное решение.
Госавтоинспекция Хабаровского края просит водителей быть внимательней на проезжей части, а пешеходов — использовать световозвращающие элементы в темное время суток.