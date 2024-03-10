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МО РФ: саперы ВДВ разминировали взятую штурмовиками лесополосу на запорожском направлении

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Военнослужащие Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ обезвредили взрывоопасные предметы в лесополосе, которая была взята штурмовыми подразделениями ВС РФ на запорожском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Инженерно-саперное отделение получило боевую задачу зайти на взятую штурмовыми группами лесопосадку, чтобы разминировать ее от взрывоопасных предметов и в дальнейшем завести туда подразделения закрепления. В ходе инженерной разведки саперы выдвигаются в заданный район, обнаруживают и уничтожают на месте как противотанковые, так и противопехотные мины в лесопосадках и вдоль подъездных путей, чтобы по ним могла впоследствии пройти наша техника», — говорится в сообщении.

Уточняется, что военнослужащие инженерно-саперных подразделений Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения из состава группировки войск «Днепр» ежедневно выполняют боевые задачи. Саперные подразделения первыми идут через минные и инженерные заграждения, делают проходы для техники и подразделений, а также минируют подступы к нашим позициям на наиболее опасных участках, обеспечивая устойчивую оборону наших войск.