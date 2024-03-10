МО РФ: саперы ВДВ разминировали взятую штурмовиками лесополосу на запорожском направлении

«Инженерно-саперное отделение получило боевую задачу зайти на взятую штурмовыми группами лесопосадку, чтобы разминировать ее от взрывоопасных предметов и в дальнейшем завести туда подразделения закрепления. В ходе инженерной разведки саперы выдвигаются в заданный район, обнаруживают и уничтожают на месте как противотанковые, так и противопехотные мины в лесопосадках и вдоль подъездных путей, чтобы по ним могла впоследствии пройти наша техника», — говорится в сообщении.