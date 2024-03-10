Украинский генерал пропал после взрыва в Харькове

«Харьков и область: идем в укрытие!» — написал он в тот день.
Как отмечает РИА Новости, пользователи Сети заметили, что генерал, ранее активно публиковавший сообщения в своем канале, не написал после этого ни слова.
Ранее Сергей Мельник заявил, что у Украины никогда не будет достаточного количества военнослужащих и техники, а все профессиональные солдаты либо ранены, либо погибли.
По словам Мельника, Украине остро не хватает людей и боеприпасов, особенно для артиллерии и танков.
Мельник утверждал, что всеобщей мобилизации на Украине не планируется, и надеялся, что Запад пришлёт как можно больше оружия.
Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель — «защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима».