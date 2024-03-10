Группировка «Юг» сообщила об уничтожении 49 БПЛА и 3 снарядов HIMARS

Румянцев добавил, что ВСУ потеряли более 300 военнослужащих, а при помощи противотанковых ракетных комплексов и барражирующих боеприпасов были поражены танк, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, зенитный ракетный комплекс «Стрела-10» и склад боеприпасов. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы российские войска уничтожили 152-мм гаубицу Д-20.