Вчера Минобороны России опубликовало видео попадания ракеты комплекса «Искандер-М» по украинской технике в районе Покровска в ДНР, по данным ведомства, при ударе уничтожили зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-300. Как позднее сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, среди систем ПВО, уничтоженных «Искандером», было два американских ЗРК Patriot.
«Две пусковые установки Patriot взорвались, члены их экипажа почти наверняка погибли», — написал Экс.
По словам обозревателя, настойчивость российских военных и, особенно, операторов беспилотников позволили обнаружить и одним ударом уничтожить американские ЗРК, значительно лишив Украину способности закрывать небо.
«Украинцы в результате одной катастрофы потеряли до 13 процентов своих пусковых установок Patriot», — констатировал Экс.
В прошлый раз российские военные поразили Patriot в конце февраля. Тогда под удар высокоточным оружием попали пусковая установка, тягач, боекомплект и транспортно-заряжающая машина комплекса.