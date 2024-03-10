Пьяный мужчина с топором угрожал расправой жильцам дома в Шелеховском районе

В поселке Подкаменная Шелеховского района 41-летний пьяный мужчина с топором ходил по подъезду дома и угрожал расправой соседям. После того, как к месту прибыли полицейские, злоумышленник начал угрожать правоохранителям, а также оскорблял их. Следком возбудил уголовное дело по факту насилия в отношении сотрудника полиции. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.