В Приморье потушили еще один крупный пожар

В Приморском крае за прошедшие сутки были зарегистрированы четыре пожара общей площадью 885 гектаров в Тернейском, Хасанском и Арсеньевском округах. На утро 10 марта в регионе крае действует два возгорания, одно из них локализовано, сообщили ИА PrimaMedia в правительстве региона.
Крупный пожар на площади 820 гектаров был ликвидирован в Малой Кеме Тернейского округа. Еще одно возгорание было ликвидировано в поселке Пластун на площади три гектара. Пожар на двух гектарах земель лесного фонда обнаружен и в селе Каменка Чугуевского муниципального округа. А в селе Гвоздево Хасанского округа локализован возгорание на площади 60 гектаров.
«В Хасанском округе остается 35 работников краевой государственной противопожарной службы и 25 человек “Приморской авиабазы”. Остальная группировка рассредоточена по местам своей постоянной дислокации», — сообщили в региональном министерстве ГОЧС.
Напомним, в 22 муниципалитетах Приморья действует особой противопожарный режим. За нарушение требований противопожарной безопасности в этот период предусмотрены крупные штрафы и даже уголовная ответственность.
Для граждан штраф может составить до 60 тысяч рублей, для юридических лиц — до 2 миллионов рублей.