В Приморье потушили еще один крупный пожар

Крупный пожар на площади 820 гектаров был ликвидирован в Малой Кеме Тернейского округа. Еще одно возгорание было ликвидировано в поселке Пластун на площади три гектара. Пожар на двух гектарах земель лесного фонда обнаружен и в селе Каменка Чугуевского муниципального округа. А в селе Гвоздево Хасанского округа локализован возгорание на площади 60 гектаров.