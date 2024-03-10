В Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщили СМИ

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Хмельницкой области была объявлена в 04.54 мск.
«В Хмельницкой области слышны звуки взрывов», — пишет «Общественное» в своем Telegram-канале.
Ранее ночью украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе, Харькове и Снигиревке Николаевской области.
Российские войска с 10 октября 2022 года атакуют объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первый удар стал ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту.
При этом, как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.