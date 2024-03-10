В ДТП со скорой помощью в Хабаровске пострадали 4 человека

— Водитель 2000 года рождения, управляя автомобилем Toyota Prius по пер. Студенческому, при проезде нерегулируемого перекрестка ул. Дикопольцева — ул. Уссурийский бульвар, не предоставил преимущество в движении автомобилю скорой помощи, который двигался по главной дороге, и допустил столкновение, — говорится в сообщении Госавтоинспекции. В результате аварии пострадал как сам виновник ДТП, так и еще три человека: водитель спецтранспорта, мужчина 1973 года рождения, и два пассажира скорой — мужчина 1999 года рождения и женщина 1952 года рождения.



Пострадавшие были доставлены в медучреждение, им назначено амбулаторное лечение.