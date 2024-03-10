В Приморье браконьерам грозит до 5 лет колонии за убийство водяных оленей

В районе села Гвоздево Хасанского района сотрудники краевого охотнадзора обнаружили разделанные туши двух самцов водяных оленей. Злоумышленникам грозит уголовная ответственность, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на минприроды Приморского края.
Установлено, что неизвестные охотились с автомобиля в ночное время. Инспекторы попытались задержать нарушителей, но браконьерам удалось скрыться. Теперь им грозит уголовная ответственность за незаконную охоту и наказание в виде штрафа в размере до 1 миллиона рублей, исправительных работ или лишения свободы сроком до 5 лет. Проводятся следственные мероприятия, останки животных направлены на экспертизу.
Водяной олень занесен в Красную книгу Приморского края. Современная популяция насчитывает около 300 особей.
Кроме этого, в Хасанском районе в минувшие выходные инспекторы обнаружили не менее 14 шкур предположительно косули сибирской. Сотрудники полиции проводят проверку и ведут поиск нарушителей.