В Приморье браконьерам грозит до 5 лет колонии за убийство водяных оленей

Установлено, что неизвестные охотились с автомобиля в ночное время. Инспекторы попытались задержать нарушителей, но браконьерам удалось скрыться. Теперь им грозит уголовная ответственность за незаконную охоту и наказание в виде штрафа в размере до 1 миллиона рублей, исправительных работ или лишения свободы сроком до 5 лет. Проводятся следственные мероприятия, останки животных направлены на экспертизу.