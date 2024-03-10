В Хабаровском крае почти 9 месяцев ищут пропавшего 63-летнего мужчину

Поисковики назвали приметы пожилого жителя края. У него худощавое телосложение, невысокий рост около 168 сантиметров, карие глаза. Судя по фото, волосы Сафонова тёмные, а борода — седая. Во что он был одет на момент пропажи, неизвестно.