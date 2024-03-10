В Хабаровском крае почти 9 месяцев ищут пропавшего 63-летнего мужчину

Объявление о розыске появилось в Telegram-канале добровольческого поисково-спасательного отряда «Лига Спас».
Как следует из ориентировки, Сафонов проживал в посёлке Солнечный, откуда пропал без вести 17 июня 2023 года. Обстоятельства исчезновения не приводятся. По данным волонтёров, мужчине требуется медицинская помощь.
Поисковики назвали приметы пожилого жителя края. У него худощавое телосложение, невысокий рост около 168 сантиметров, карие глаза. Судя по фото, волосы Сафонова тёмные, а борода — седая. Во что он был одет на момент пропажи, неизвестно.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении мужчины, просят связаться с представителями поискового отряда.