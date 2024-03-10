Над Белгородской областью уничтожены два украинских беспилотника

До этого губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что ВСУ атаковали беспилотным летательным аппаратом хутор Мухин Белгородской области. По словам чиновника, с дрона было сброшено взрывное устройство на территорию жилого сектора. Гладков заверил, что никто не пострадал. Однако в одном частном жилом доме осколками пробило окна и посекло фасад. В настоящее время оперативные службы работают на месте ЧП.