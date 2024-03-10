В Хабаровске задержали мужчину за кражу аккумуляторов из авто

Злоумышленником оказался 19-летний житель микрорайона Пятая площадка.
Потерпевший рассказал правоохранителям, что оставил свой рабочий грузовик на улице Черняховского. Утром он обнаружил, что из автомобиля украли два аккумулятора стоимость в 14 тысяч рублей.
Преступление удалось раскрыть за сутки. Задержанным оказался рецидивист, уже привлекавшийся к ответственности за угоны и кражи. Молодой человек нигде не работает и не учится.
Украденные аккумуляторы он уже успел сдать в пункт приема металлолома, выручив с них три тысячи рублей. Деньги он уже потратил.
Теперь против молодого человека возбуждено дело о краже. Максимальное наказание по предъявленным обвинениям — до пяти лет колонии. Арестовывать подозреваемого суд не стал и оставил под подпиской о невыезде.