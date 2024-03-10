Над Белгородской областью сбили еще два беспилотника

«Десятого марта около 06.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — сказали в ведомстве.
В течение прошедшей ночи над Белгородской областью также сбили два украинских БПЛА.
В ночь на 9 марта средства ПВО сбили сразу 47 беспилотников, в том числе 41 дрон над Ростовской областью. Три БПЛА нейтрализовали в Волгоградской области, два — в Курской, еще один — в Белгородской области.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.