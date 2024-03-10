В Железногорске поймали мужчину, который дважды обокрал одну квартиру

По оконной решетке на первом этаже он забрался на балкон. Он знал о слабом замке на балконной двери и с силой открыл ее, чтобы попасть в квартиру. Назад он вышел уже через входную дверь, прихватив с собой микроволновую печь. Технику сдал в ломбард и выручил 700 рублей.