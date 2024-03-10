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В Железногорске поймали мужчину, который дважды обокрал одну квартиру

В Железногорске полицейские задержали мужчину, который за два года дважды обкрадывал одну и ту же квартиру.

Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МВД России.

Жительница Железногорска обратилась к полицейским, когда из ее квартиры пропала микроволновая печь. Оперативники выяснили, что похититель попал в дом через балкон — на раме обнаружились следы обуви и отпечатки пальцев.

Тогда хозяйка вспомнила, что уже становилась жертвой злоумышленников. В 2022 году ее бывший сожитель унес из квартиры бытовую технику — пылесос, микроволновку и телевизор. Похитителя поймали — им оказался 42 летний железногорец. Его приговорили к условному лишению свободы с испытательным сроком, а часть вещей вернулась владелице.

После этого сообщение полицейские за пару часов нашли и задержали бывшего сожителя. Он не стал отрицать вину и рассказал следователю, что нуждался в деньгах, из-за чего решился на кражу.

По оконной решетке на первом этаже он забрался на балкон. Он знал о слабом замке на балконной двери и с силой открыл ее, чтобы попасть в квартиру. Назад он вышел уже через входную дверь, прихватив с собой микроволновую печь. Технику сдал в ломбард и выручил 700 рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Кража» (ч. 3 ст. 158 УК РФ). Подозреваемый задержан, ему грозит до 6 лет лишения свободы.