В Железногорске поймали мужчину, который дважды обокрал одну квартиру

Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МВД России.
Жительница Железногорска обратилась к полицейским, когда из ее квартиры пропала микроволновая печь. Оперативники выяснили, что похититель попал в дом через балкон — на раме обнаружились следы обуви и отпечатки пальцев.
Тогда хозяйка вспомнила, что уже становилась жертвой злоумышленников. В 2022 году ее бывший сожитель унес из квартиры бытовую технику — пылесос, микроволновку и телевизор. Похитителя поймали — им оказался 42 летний железногорец. Его приговорили к условному лишению свободы с испытательным сроком, а часть вещей вернулась владелице.
По оконной решетке на первом этаже он забрался на балкон. Он знал о слабом замке на балконной двери и с силой открыл ее, чтобы попасть в квартиру. Назад он вышел уже через входную дверь, прихватив с собой микроволновую печь. Технику сдал в ломбард и выручил 700 рублей.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Кража» (ч. 3 ст. 158 УК РФ). Подозреваемый задержан, ему грозит до 6 лет лишения свободы.