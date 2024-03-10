Столкновение было неизбежным: во Владивостоке авто угодило под поезд

В Приморье ночью 10 марта на станции Угольная машина выехала на железнодорожные пути во время движения поезда. Машинисту пришлось экстренно тормозить. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
В пресс-службе ДВЖД рассказали, что расстояние между выехавшим авто и поездом было слишком маленьким, поэтому столкновение было неизбежным. Чудом обошлось без пострадавших, и состав не сошел с путей. Устройства инфраструктуры также не были повреждены.
Напомним, ранее «Комсомольская правда — Владивосток» писала о том, что в Лесозаводске патрульные спасли семейную пару от приближающегося поезда. Во время переезда железнодорожных путей у супругов сломался автомобиль. Когда казалось, что трагедии не избежать, им на помощь пришли сотрудники полиции.