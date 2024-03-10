Столкновение было неизбежным: во Владивостоке авто угодило под поезд

В пресс-службе ДВЖД рассказали, что расстояние между выехавшим авто и поездом было слишком маленьким, поэтому столкновение было неизбежным. Чудом обошлось без пострадавших, и состав не сошел с путей. Устройства инфраструктуры также не были повреждены.