35 человек эвакуировали при пожаре в Кызылорде

По данным МЧС, ночью 9 марта поступил вызов на линию службы спасения «112» — горела квартира в многоэтажке в микрорайоне Сырдарья 2 В.
Когда именно начался пожар, в ведомстве не уточнили, поделились только временем ликвидации — 22:44.
Из жилого дома эвакуировали 35 человек, троих из них — с использованием автолестницы. Одного человека доставили в областную больницу, что именно с ним произошло, ведомство умолчало.
Судя по фотографии, опубликованной МЧС, пожар был серьезным: пламя, вероятно, разрушило стены до самого основания.
Для борьбы с огнем мобилизовали 22 человека и 5 единиц техники Департамента по ЧС Кызылординской области.