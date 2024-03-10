В Курской области при пожаре после обстрела ВСУ погибла женщина

«Сегодня со стороны Украины обстреляно село Кульбаки Глушковского района. В результате прямого попадания снаряда загорелся жилой дом, погибла местная жительница. Ее супруг получил обширные ожоги, ему сейчас оказывается квалифицированная медицинская помощь», — говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора.
По словам Романа Старовойта, всего в результате обстрела в селе Кульбаки было повреждено два домовладения. В населенном пункте частично пропал свет.
В 7:55 губернатор Курской области предупредил о ракетной опасности в регионе. Спустя полчаса он сообщил, что на территории нефтебазы в Курске упал и загорелся украинский беспилотник. Информация о пострадавших не приводится. «В Курске работает ПВО. Украинский беспилотник упал и загорелся на территории нефтебазы. На месте происшествия работают пожарные команды и оперативные службы», — написал Роман Старовойт.
В ночь на 9 марта российские регионы, в том числе Курская область, подверглись массированной атаке беспилотниками. 41 беспилотник самолетного типа был уничтожен над Ростовской областью, 3 — над Волгоградской, 2 — над Курской и один — над Белгородской.
В Курской области обломки сбитого беспилотника упали на крышу Курской городской больницы № 6. Никто не пострадал, но из-за угрозы взрыва были эвакуированы пациенты и сотрудники соседнего здания, в котором находится реанимация.