В Курской области при пожаре после обстрела ВСУ погибла женщина

В 7:55 губернатор Курской области предупредил о ракетной опасности в регионе. Спустя полчаса он сообщил, что на территории нефтебазы в Курске упал и загорелся украинский беспилотник. Информация о пострадавших не приводится. «В Курске работает ПВО. Украинский беспилотник упал и загорелся на территории нефтебазы. На месте происшествия работают пожарные команды и оперативные службы», — написал Роман Старовойт.