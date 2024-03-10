В Уяре ввели карантин по бешенству

Очаг обнаружили в одном из домов по улице Орджоникидзе.
Ограничения подписал губернатор 7 марта. Действовать они будут до 25 апреля. Карантин затрагивает территорию в радиусе 3 километров от подворья, признанного очагом. Запрещены посещения, вывоз и ввоз животных, их лечение и так далее.
Карантины по бешенству вводятся на отдельных территориях региона. Так, в микрорайоне Солнечный недавно вводили ограничения из-за заболевания кошки. Зараженные животные подлежат усыплению — бешенство не лечится. В краевой столице ограничили участок в радиусе 500 метров от квартиры, где заболело животное.