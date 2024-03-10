Губернатор Курской области сообщил о возгорании на нефтебазе после атаки БПЛА

Он добавил, что в Курске работает система противовоздушной обороны (ПВО).
На месте работают экстренные службы. Других подробностей не приводится.
Ранее в этот день Старовойт сообщил, что один человек погиб и еще один пострадал при пожаре в доме, возникшем после обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) села Кульбаки в Курской области. В населенном пункте частично отсутствует свет.
Утром 10 марта в Курске была объявлена ракетная опасность.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.