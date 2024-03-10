Началось расследование массовой атаки БПЛА в Ростовской области

Следственный комитет России начал расследовать преступления вооруженных формирований Украины в отношении населения Ростовской и Белгородской областей.
Ночью 9 марта произошла массовая атака беспилотников в Таганроге. Средства ПВО сбили БПЛА. Получил ранение сотрудник МЧС. По словам губернатора, он участвовал в устранении последствий на земле.
В течение 8 марта и ночью 9 марта беспилотники сбивали в Белгородской области. В Гайворонском городском округе погибли два человека, один получил тяжелое ранение.
— Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений, — говорится в сообщении СУ СКР по Ростовской области.