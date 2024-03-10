В Воронеже пакеты с водой разбили несколько припаркованных авто

Граждане возмутились поступком неизвестных. С высоты на припаркованные машины сбросили несколько пакетов с водой. Попали они аккурат в три легковушки. Две в итоге получили вмятины. А одной не повезло больше всего. У машины дребезги разлетелось заднее стекло.