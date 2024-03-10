В Воронеже пакеты с водой разбили несколько припаркованных авто

О хулиганском поступке, который произошел в Воронеже во дворе дома № 38д/1 на улице Артамонова, рассказали местные жители в паблике своего микрорайона. Инцидент случился ночью 8 марта.
Граждане возмутились поступком неизвестных. С высоты на припаркованные машины сбросили несколько пакетов с водой. Попали они аккурат в три легковушки. Две в итоге получили вмятины. А одной не повезло больше всего. У машины дребезги разлетелось заднее стекло.
Утром около авто очевидцы увидели валявшиеся пакеты. И предположили, что в них и была налита вода. Воронежцы подумали, что так могли «пошутить» подростки.