«Новые вещи продавали под видом секонда». Госконтроль раскрыл махинации с налогами в белорусских секонд-хэндах

Поясняется, что новые вещи известных мировых брендов владельцы секонд-хэндов закупали в России и, преимущественно, странах Западной Европы. Одежда покупалась за наличные и «общим валом», то есть по цене за килограмм. В Беларусь же их ввозили как бэушные товары, используя различные подконтрольные иностранные компании-поставщики. Поэтому и таможенную пошлину с них платили не как с новых вещей, а как с бывших в употреблении — 0,18 евро за 1 килограмм одежды. В Беларуси затем вещи переупаковывали и в магазинах продавали как новую одежду.