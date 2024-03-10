«Новые вещи продавали под видом секонда». Госконтроль раскрыл махинации с налогами в белорусских секонд-хэндах

Комитет Госконтроля раскрыл махинации в белорусских секонд-хэндах, сообщили на «Беларусь 1».
Нарушения были выявлены во время проверки КГК нескольких десятков магазинов секонд-хэнд по всей Беларуси. Выяснилось, что новые вещи в таких магазинах продавали под видом бэушных, использовали фиктивные документы, осуществляли махинации с налогами.
Как сообщили в сюжете, всего выявлено более 10 тысяч новых вещей, которые продавали под видом секонда. Их стоимость оценивают в 680 тысяч белорусских рублей. Также проверка позволила раскрыть два канала ввоза таких вещей из Европы и России. Подобные уловки позволяли продавцам устанавливать завышенные цены на товары, в некоторых случаях накрутка достигала 200%.
Поясняется, что новые вещи известных мировых брендов владельцы секонд-хэндов закупали в России и, преимущественно, странах Западной Европы. Одежда покупалась за наличные и «общим валом», то есть по цене за килограмм. В Беларусь же их ввозили как бэушные товары, используя различные подконтрольные иностранные компании-поставщики. Поэтому и таможенную пошлину с них платили не как с новых вещей, а как с бывших в употреблении — 0,18 евро за 1 килограмм одежды. В Беларуси затем вещи переупаковывали и в магазинах продавали как новую одежду.
— При этом выручка от их продажи лишь в незначительном размере отражалось по учету и с нее платились налоги, — пояснил Юрий Кардымон, замначальника отдела департамента финансовых расследований КГК.