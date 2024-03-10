Два жителя района Башкирии погибли в зоне СВО

Как сообщил глава муниципалитета Арслан Шагаретдинов, при исполнении воинского долга погибли Тимофей Виноградов и Илшат Фархшатов.
— Тимофей Иванович и Илшат Хатмуллович были настоящими патриотами своей Родины, — прокомментировал руководитель района. — Они не побоялись опасности и добровольно встали на защиту Отечества, когда это потребовалось. На их примере мужества и героизма мы будем воспитывать наше подрастающее поколение.
Тимофея Виноградова похоронили на малой Родине в селе Тряпино, Илшата Фархшатова — в селе Толбазы.