Казахстанский школьник в одиночку скрутил особо опасного преступника

«Юноша увидел мужчину в состоянии алкогольного опьянения, который на требования Мираса покинуть территорию начал вести себя агрессивно. Осознавая опасность нарушителя для остальных граждан, Мирас сражу же позвонил в полицию и сообщил об инциденте. Когда подросток начал описывать внешние приметы нарушителя и отправил его фото, полицейские сообщили, что мужчина подходит под описание уголовного преступника, и незамедлительно направили по адресу наряд полиции», — сообщили в полиции.