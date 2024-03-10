Казахстанский школьник в одиночку скрутил особо опасного преступника

Несколько недель назад ученик 10 класса — 15-летний Мирас Шаймерденов — в одиночку задержал опасного преступника в Щучинске, объявленного в розыск за совершение убийства женщины.
По словам Мираса, мужчина скрывался на их частной территории. Когда парень увидел преступника, между ними возникла словесная перепалка.
«Юноша увидел мужчину в состоянии алкогольного опьянения, который на требования Мираса покинуть территорию начал вести себя агрессивно. Осознавая опасность нарушителя для остальных граждан, Мирас сражу же позвонил в полицию и сообщил об инциденте. Когда подросток начал описывать внешние приметы нарушителя и отправил его фото, полицейские сообщили, что мужчина подходит под описание уголовного преступника, и незамедлительно направили по адресу наряд полиции», — сообщили в полиции.
Однако дожидаться полицейских отважный школьник не стал, а применил приемы борьбы и своими руками не только задержал злоумышленника, но и удерживал его до прибытия сотрудников.
Смелость и решительность 15-летнего Мираса не остались без внимания руководства департамента полиции. 7 марта прошла торжественная церемония награждения, на которой личный состав чествовал юного героя и его родных.
«За добросовестное исполнение родительских обязанностей, воспитание и привитие норм нравственного воспитания мама Мираса Гульзат Шаймерденова награждена благодарственным письмом ДП. Мирасу же сотрудники полиции подарили брендированную футболку и бейсболку, а также вручили наручные часы с гравировкой», — сообщили в Департаменте полиции Акмолинской области.
Начальник департамента полиции Нурсултан Мукашев лично поблагодарил парня за смелость.