BMW опрокинулся на крышу из-за не уступившего дорогу Mercedes в Бресте

В Бресте ночью произошло ДТП с опрокидыванием — на крыше оказался «БМВ». Подробности сообщил телеграм-канал «Крепость» УВД Брестского облисполкома.
Авария произошла в областном центре 9 марта около 00.20 часов. На проспекте Машерова 30-летний водитель «Мерседес», поворачивая налево на перекресте с улицей Ленина, не пропустил встречный «БМВ».
После столкновения легковой «БМВ», которым управлял водитель 2003 года рождения, опрокинулся на крышу.
Водитель Mercedes столкнулся со встречным BMW. Фото: УВД Брестского облисполкома.
— В результате ДТП никто не пострадал. Проводится проверка, — прокомментировали в УВД.