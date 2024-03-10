От удара автомобиль отбросило на автобус, который двигался навстречу.
В результате аварии пострадали водитель «Шевроле» и двое пассажиров, в том числе 5-летняя девочка. Водитель автомобиля и ребенок находятся на амбулаторном лечении. Еще один пассажир «Шевроле» госпитализирован. Полиция проводит проверку по факту ДТП и устанавливает все обстоятельства произошедшего.
На трассе Пермь-Екатеринбург произошло массовое ДТП
Вчера, 9 марта на трассе Пермь-Екатеринбург произошло массовое ДТП. Как сообщает «АиФ-Прикамье» со ссылкой на ГУ МВД по Пермскому краю, на 139 километре трассы водитель автомобиля «Шевроле» выехал на встречную полосу и столкнулся с прицепом автомобиля «Луидор».
От удара автомобиль отбросило на автобус, который двигался навстречу.