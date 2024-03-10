В Екатеринбурге задержали троих вандалов, исписавших свастикой подъезд

«На место выезжал наряд полиции, задержали троих молодых людей, их доставили в территориальный отдел», — сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.
Сотрудники полиции организовали проверку, по ее результатам будет принято обоснованное решение.
Личность вандалов установили. Задержанные — 20-летние парни, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на информированный источник.
Прошлой ночью в уральской столице трое парней исписали подъезд дома № 57 на Блюхера призывами к смерти и свастикой. Парни попали на камеры домофонов.
Как сообщалось ранее, вандалы разрисовали арт-объект «Сердце Екатеринбурга». Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.