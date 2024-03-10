Подрядчика оштрафовали на 20 млн рублей за не сданную в срок поликлинику в Воронеже

В Воронеже подрядчик сорвал сроки строительства поликлиники на улице 20-летия Октября. Медучреждение должны были сдать еще в 2023 году. Однако сейчас март 2024-го, а готовность объекта, по информации чиновников, составляет всего лишь 76%. Об этом рассказали в облправительстве 9 марта.