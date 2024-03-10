Подрядчика оштрафовали на 20 млн рублей за не сданную в срок поликлинику в Воронеже

В Воронеже подрядчик сорвал сроки строительства поликлиники на улице 20-летия Октября. Медучреждение должны были сдать еще в 2023 году. Однако сейчас март 2024-го, а готовность объекта, по информации чиновников, составляет всего лишь 76%. Об этом рассказали в облправительстве 9 марта.
Сейчас на объекте ежедневно ведут работу от 140 до 160 человек, задействовано необходимое количество техники. Ее планируют сдать во втором квартале текущего года.
Генеральным подрядчиком, сорвавшим все сроки, является компания «ВоронежЕвроСтрой». Ей уже начислили штрафов более чем на 20 млн рублей. Неустойка будет начисляться, пока поликлинику окончательно не сдадут, пригрозили власти области.
Подрядчик с января к строительству привлек еще две крупные компании. Сейчас работы по внутренней отделке ведутся одновременно на всех 6 этажах. В здании проложены коммуникации, установлены лифты. Практически завершен фасад, ведется к благоустройству территории. Закуплено технологическое и медицинское оборудование.