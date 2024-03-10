Глава СК РФ потребовал доклад о гибели младенца в больнице Самарской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался делом о гибели новорожденного в больнице Самарской области. Об этом сообщает информационный центр ведомства.
По словам жительницы региона, в апреле прошлого года в результате врачебных ошибок, совершенных при плановом родоразрешении в местной больнице погиб новорожденный. До настоящего момента ни один из медицинских работников не привлечен к ответственности за произошедшее.
Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК по Самарской области Алексею Колбасину предоставить доклад о расследовании гибели младенца. Также от него требуется представить отчет об окончательных решениях, принятых по делу.