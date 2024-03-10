В ходе СВО погиб гранатометчик из Александровского округа

Как сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте», солдат погиб 20 февраля. Он прикрывал пехоту в ходе выполнения боевой задачи в Авдеевке Донецкой народной республики и был ранен в результате минометно-артиллерийского обстрела. Военнослужащий погиб от кровопотери, вызванной полученными ранениями.



Василий Неволин жил в Яйве Александровского округа с 1994 года, работал на Яйвинской ГРЭС и в компании «Спутник интеграция». В сентябре 2023 года заключил контракт и отправился на СВО. У погибшего бойца остались двое детей.