Екатеринбургские спасатели вытащили человека из покореженной в ДТП легковушки

Сообщение о дорожном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС в 09:45.
На 5-м километре Чусовского тракта столкнулись два легковых автомобиля — Hyundai Creta и Mazda CX-5. Одного из участников аварии пожало в искореженной машине.
Спасатели с помощью специнструмента провели деблокирование пострадавшего из поврежденного автомобиля, сообщили в пресс-службе МЧС России по Свердловской области.
Обстоятельства аварии выясняют инспекторы ДПС ГИБДД.
Как сообщалось ранее, уральской столице днем 8 марта произошла массовая авария с пострадавшим. На улице Начдива Онуфриева столкнулись легковушки Kia Cerato, Subaru Impreza и грузовик Scania.