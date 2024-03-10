Самарец купил ботинки вместе с новорожденной мышиной семьей

Житель Самары, приобретая зимние ботинки через маркетплейс, неожиданно столкнулся с удивительным сюрпризом. Во время распаковки сотрудники склада обнаружили внутри новорожденных мышат. Информация об этом появилась в одном из телеграм-каналов.
При первом взгляде на поврежденную упаковку никто не мог предположить, что внутри обуви окажется новорожденная мышиная семья. По всей видимости, мышь решила, что это самое теплое и безопасное место для своих детенышей.
Сообщение о мышином «роддоме» в паре ботинок быстро распространилось в социальных сетях, вызвав множество шуток и комментариев пользователей. Некоторые из них вспомнили фразу из известного советского кинофильма: «Значит, хорошие сапоги, надо брать».